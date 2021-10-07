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    16:06, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев выступил с видеообращением на ХIV Евразийском форуме KazEnergy

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства выступил с видеообращением на глобальном пленарном заседании «Мировая энергетическая трилемма 2021 – баланс компонентов: навигация изменений по энергетическим регионам», проходящего в рамках Всемирной энергетической недели и ХIV Евразийского форума KazEnergy. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент приветствовал проведение Всемирной энергетической недели, которая впервые проводится в регионе Центральной Азии.

    «На этой неделе Казахстан вновь стал местом встречи руководителей и авторитетных лиц из 90 стран. В преддверии Конференции по изменению климата COP26 в Глазго мы собрались, чтобы обсудить достигнутые результаты и наше видение общего будущего», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Говоря о национальных приоритетах и обязательствах в этом направлении, Глава государства подчеркнул твердую приверженность Казахстана глобальным усилиям в борьбе с изменением климата и целям Парижского соглашения.

    Наряду с этим Президент высказал мнение, что мир вступает в новую фазу развития. По его словам, новые технологии диктуют глобальный энергетический переход от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии, водороду и ядерной энергии.

    «Я дал поручение Правительству увеличить долю возобновляемых и альтернативных источников энергии в электрогенерации до 15 % к 2030 году. На сегодняшний день в эксплуатацию введено около 2000 МВт возобновляемых источников энергии. Казахстан находится на пути к поставленной цели. Однако для достижения углеродной нейтральности одной лишь приверженности возобновляемым источникам энергии недостаточно», – считает он.

    Касым-Жомарт Токаев добавил, что в соответствии с его политикой Правительство разрабатывает ряд национальных проектов, которые будут способствовать продвижению в таких ключевых направлениях, как производство энергии, экономичное энергопотребление, цифровизация и устойчивый экономический рост.

    «Полагаю, что эти разработки имеют первостепенное значение, поскольку они станут «новой нормой» для ведения бизнеса и повседневной жизни миллиардов людей», – убежден Глава государства.

    В завершение Президент Казахстана отметил уникальность диалоговой площадки Форума, которая предоставляет ведущим экспертам прекрасную возможность рассмотреть текущие тенденции, прогнозы и планы, призванные помочь миру достичь глобальной цели – остановить изменение климата.

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