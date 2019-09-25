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    Касым-Жомарт Токаев выступил на Общих дебатах Генассамблеи ООН

    25 Сентября 2019, 05:56

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на Общих дебатах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для меня большая честь впервые выступать с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в качестве Президента РК. ООН является универсальной и уникальной организацией, которая защищает потребности человечества, и будет оставаться такой всегда. В следующем году исполняется 75 лет со дня основания организации, которая уберегает человечество от многих вызовов, опасностей и кровопролития. Сегодня ООН играет очень важную роль глобального развития, взаимосвязей и цивилизации. Казахстан полностью поддерживает идею Генерального секретаря Антониу Гутерриша не оставлять без внимания и признать, как общее достояние судьбу каждого человека и государства», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении.

    Сегодня Президент принял участие в открытии Общих дебатов 74-й сессии Генассамблеи ООН.

    В рамках Генеральной Ассамблеи ООН Глава государства провел ряд двусторонних встреч с главами других государств. В частности, Президент встретился с Королем Иордании Абдаллой II, Президентом Болгарии Руменом Радевым, Президентом Швейцарии Ули Маурером и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Напомним, Глава государства прибыл в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    По приезду в Нью-Йорк К. Токаев встретился с главами ведущих американских компаний. Одним из них стал руководитель компании «Bloomberg» Майкл Блумберг.

    Как рассказал сам Президент, на встрече с капитанами бизнеса США состоялся конструктивный диалог о развитии двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей.

    74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 17 сентября. Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщал о целях мероприятия: встречи запланированы по климату; целям в области устойчивого развития; финансированию развития; обеспечению всеобщего здравоохранения, а также по малым островным развивающимся государствам.

    Председатель Генеральной Ассамблеи, постоянный представитель Нигерии при ООН Тиджани Мухаммад-Банде пообещал уделять приоритетное внимание вопросам мира и безопасности, в частности, усилиям по предотвращению и разрешению конфликтов, а также по продвижению справедливого экономического и социального порядка.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Видео 74-я Генассамблея ООН
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