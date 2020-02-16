Касым-Жомарт Токаев выступил на Мюнхенской конференции по безопасности

МЮНХЕН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на 56-ой Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В панельной дискусии на тему «География имеет значение: Разговор о Центральной Азии» вместе с Президентом Казахстана принял участие Президент Афганистана Ашраф Гани.

«Казахстан занимает по территории девятое место в мире. Это, конечно, для нас открывает большие возможности и пути. Есть и преимущества соседства с Китаем и Россией. Общие границы дают возможность установить тесные взаимоотношения. Казахстан является одним из авторитетных государств Центральной Азии. Центральная Азия с каждым днем развивается. По моему мнению, этот подъем и дальше продолжится», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

На вопрос об энергетических источниках Президент РК ответил: «Да, наше государство обладает различными источниками энергии. Это тоже наше преимущество. Вместе с тем, хотел бы отметить, что мы будем уделять приоритетное внимание вопросам цифровизации. Мы понимаем, что для развития экономики необходимы новые проекты и программы», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Отметим, выступление Президента РК транслировалось в прямом эфире.