Касым-Жомарт Токаев высоко оценил казахстанский учебный центр миротворческой подготовки

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский учебный центр миротворческой подготовки на высоком уровне осуществляет подготовку специалистов. Об этом заявил Президент Казахстана — Верховный главнокомандующий Касым-Жомарт Токаев, принявший участие в первых в истории Вооруженных сил Казахстана комплексных миротворческих учениях в Алматинской области. Глава государства наблюдал за активной фазой учений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Отметив продемонстрированный в ходе учений профессионализм военнослужащих, Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность казахстанским миротворцам за безупречную службу. Глава государства указал на растущую роль армии, которая выполняет большие задачи и в мирное время.

— В этом году мы всей страной ведем борьбу с пандемией. В такой ответственный момент военнослужащие всегда находились на передовой. Солдаты и офицеры показали пример настоящего боевого мужества во благо соотечественников. Выражаю благодарность всем военнослужащим, принимавшим участие в мероприятиях по противодействию пандемии, — сказал Президент Казахстана.

Глава государства заявил, что фундамент, на котором базируется армия, основан на строгом порядке, жесткой дисциплине и единоначалии, что обусловлено высшими соображениями национальной безопасности.

Обращаясь к военнослужащим, Касым-Жомарт Токаев напомнил, что они несут службу как миротворческий контингент ООН, что является высокой честью и огромной ответственностью.

Президент с сожалением констатировал, что с момента создания ООН мир не освободился от многочисленных региональных и межэтнических конфликтов. Он подчеркнул последовательную позицию Казахстана, призывающего разрешить все конфликты политико-дипломатическими средствами. В выступлении также была отмечена необходимость соблюдения базовых принципов международного права.

– Региональные конфликты, получившие определение как «замороженные» или «затянувшиеся по времени», выявили фундаментальное противоречие между двумя основными принципами Устава ООН, который является источником и основой современного международного права. Это территориальная целостность государств и право наций на самоопределение. Последний принцип был особенно актуален, когда государства обретали независимость и освобождались от колониальной зависимости. К настоящему времени мир самоопределился. Поэтому принцип территориальной целостности государств в настоящее время вышел на первый план и приобрел приоритетное значение. При выработке подходов к оценке действующих конфликтов мы должны руководствоваться резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, – заявил Глава государства.