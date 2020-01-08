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    Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с крушением самолета близ Тегерана

    8 Января 2020, 19:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета близ Тегерана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграммы соболезнования главам ряда государств, граждане которых погибли в результате крушения самолета компании «Международные авиалинии Украины» вблизи аэропорта г. Тегерана.

    Как известно, 8 января лайнер компании «Международные авиалинии Украины» потерпел катастрофу после взлета из аэропорта г. Тегерана. На борту самолета находилось порядка 180 пассажиров. Все они погибли.

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    Президент Казахстана Акорда Украина Иран
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