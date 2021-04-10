Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Принца Филиппа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования Королеве Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II в связи с кончиной ее супруга Принца Филиппа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев с глубоким прискорбием воспринял трагическую весть о кончине Принца Филиппа, герцога Эдинбургского.

«От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования, слова поддержки и сочувствия Вашему Высочеству и всем британцам. На протяжении более чем 70 лет, в особенности с момента восшествия на престол Вашего Высочества, герцог Эдинбургский являлся Вашей постоянной опорой и источником силы. Уважаемый герой Второй мировой войны, Его Королевское Высочество был выдающейся личностью, посвятившей всю свою жизнь служению Соединенному Королевству и Короне, помогая нуждающимся людям и внося вклад в благосостояние британской нации, Содружества и за его пределами. В это трудное время наши молитвы и мысли обращены к Вашему Высочеству, Британской Королевской семье, а также ко всем, кто имел честь знать и сотрудничать с Принцем Филиппом. Он навсегда останется в нашей памяти как символ достоинства, честности, мужества и преданности своему народу», - говорится в телеграмме.