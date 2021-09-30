Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким Вячеслава Гиззатова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким видного дипломата Вячеслава Гиззатова, передает МИА «Казинформ».

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали.

«Вячеслав Хаменович прошел большой жизненный и профессиональный путь. Стоял у истоков формирования внешней политики независимого Казахстана, достойно представлял и отстаивал интересы страны за рубежом.

Вячеслав Гиззатов пользовался заслуженным авторитетом и уважением, был примером для молодых дипломатов. Его заслуги отмечены государственными наградами и медалями.

Светлая память о Вячеславе Хаменовиче навсегда сохранится в сердцах родных и близких, коллег и друзей», - говорится в телеграмме.