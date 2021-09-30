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    20:47, 29 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким Вячеслава Гиззатова

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким видного дипломата Вячеслава Гиззатова, передает МИА «Казинформ».

    Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали.

    «Вячеслав Хаменович прошел большой жизненный и профессиональный путь. Стоял у истоков формирования внешней политики независимого Казахстана, достойно представлял и отстаивал интересы страны за рубежом.

    Вячеслав Гиззатов пользовался заслуженным авторитетом и уважением, был примером для молодых дипломатов. Его заслуги отмечены государственными наградами и медалями.

    Светлая память о Вячеславе Хаменовиче навсегда сохранится в сердцах родных и близких, коллег и друзей», - говорится в телеграмме.

    Как сообщалось, казахстанский дипломат Вячеслав Гиззатов скончался н а 80-м году жизни.
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    Президент Казахстана Утраты Главная МИД РК
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