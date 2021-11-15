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Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким Даулета Сембаева

15 Ноября 2021 16:19
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Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким Даулета Сембаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной видного государственного деятеля, крупного финансиста Даулета Сембаева. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

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«Даулет Хамитович прошел большой жизненный и профессиональный путь – от мастера на заводе до Первого Заместителя Премьер-Министра, Председателя Национального Банка Республики Казахстан. Ему принадлежит особая заслуга в деле становления и развития финансового сектора, создания национальной валюты, проведения пенсионной реформы независимого Казахстана. Он внес неоценимый вклад в разработку новой экономической политики. В качестве депутата Сената Парламента, Председателя Совета Ассоциации финансистов проделал большую полезную работу по совершенствованию финансово-экономического законодательства», – говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что Даулет Сембаев пользовался заслуженным авторитетом и уважением, был примером для молодых поколений финансистов.


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