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Глава государства выразил соболезнования родным Амангельды Сейтхана

16 Августа 2021 23:17
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Глава государства выразил соболезнования родным Амангельды Сейтхана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Кемелович Токаев выразил соболезнования семье и родным известного журналиста Амангельды Сейтхана. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

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«Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной известного журналиста, спортивного комментатора Амангельды Сейтхана.

Амангельды Муатканулы внес значительный вклад в развитие казахстанской спортивной журналистики. Уверен, что его имя останется в памяти народа, его имя вписано золотыми буквами в историю казахского телевидения», - отмечается в телеграмме соболезнования.

Как сообщалось, ушел из жизни известный спортивный журналист и комментатор Амангельды Сейтхан.




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