Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с крупными дорожно-транспортными происшествиями в провинциях Мардин и Газиантеп, приведшими к многочисленным жертвам и пострадавшим.

«Разделяя горечь утраты, в этот тяжелый момент от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и семьям, потерявшим своих близких, а также братскому турецкому народу. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в телеграмме.

Как сообщалось, на юго-востоке Турции произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. В результате происшествия погибли 16 человек и 22 получили разные травмы.

В Мардине груженый грузовик протаранил припаркованные машины и людей на обочине. 16 человек погибли, 30 пострадали, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.



