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    Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Кореи в связи с трагедией в Сеуле

    30 Октября 2022, 15:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Республики Корея, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагического происшествия в Сеуле.

    «С глубокой скорбью я узнал трагическую новость о гибели людей в районе Итэвон в Сеуле. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. В этот скорбный час граждане нашей страны и я солидарны с народом Кореи и разделяем его боль в связи с невосполнимой потерей», – говорится в телеграмме.

    Ранее сообщалось о том, что 151 человек погиб и еще 82 пострадали в результате давки в столице Южной Кореи в День всех святых, который впервые после пандемии COVID-19 отмечался без ограничений.

    Давка произошла в сеульском районе Итхэвон, где много ночных клубов, работающих допоздна ресторанов и кафе. Большинство погибших - несовершеннолетние и молодые люди в возрасте около 20 лет.

    По информации оперативного штаба и полиции города Сеула, среди погибших в результате трагедии в районе Итэвон оказалась гражданка Республики Казахстан 1996 года рождения, уроженка Актюбинской области. Она являлась студенткой одного из вузов Республики Корея

    Как сообщили в МИД РК, Консульский отдел Посольства РК в Республике Корея переведен в круглосуточный режим работы. Создан оперативный штаб, который находится на постоянной связи с корейскими компетентными органами. Дипломаты обзванивают казахстанцев, состоящих на консульском учете.

    Экстренные контакты Оперативного штаба при Консульском отделе

    Раб. тел: +82 2 379 9714, +82 2 394-9716;

    Моб. тел.: +82 10 6682 2992, +82 10 6542 7771;

    Эл. почта: seoul@mfa.kz;

    Адрес: 53 Jangmun-ro, Yongsan-gu, Seoul, 140-809 서울시 용산구 장문로 53, 140-809.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Корея
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