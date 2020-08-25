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Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Грузии

25 Августа 2020 12:25
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Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Грузии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства выразил соболезнования Президенту Грузии Саломе Зурабишвили, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате автокатастрофы, произошедшей на горной дороге близ Шатили в Грузии.

«Разделяя боль невосполнимой утраты в этот тяжелый момент, от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования дружественному народу Грузии и семьям, потерявшим близких. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в этом трагическом происшествии», – говорится в телеграмме.

Напомним, 24 августа автобус с туристами сорвался с обрыва близ высокогорного села Шатили в Душетском муниципалитете Грузии. 17 человек погибли.


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#Президент Казахстана   #Происшествия   #Акорда   #Грузия  
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