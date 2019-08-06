Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Египта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху Ас-Сиси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главагосударства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнованиясемьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результатетеррористических актов в столице Египта - городе Каире.

«Казахстан вцелях обеспечения мира и спокойствия в наших странах всегда готов продолжатьсотрудничество с Египтом в деле противостояния современным вызовам и угрозам»,– написал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось,что 17 человек погибли и более 30 человек пострадали в результате ДТП ипоследовавшего за ним взрыва, который произошел в понедельник утром в Каире.