Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Египта

    6 Августа 2019, 11:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху Ас-Сиси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Главагосударства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнованиясемьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результатетеррористических актов в столице Египта - городе Каире.

    «Казахстан вцелях обеспечения мира и спокойствия в наших странах всегда готов продолжатьсотрудничество с Египтом в деле противостояния современным вызовам и угрозам»,– написал Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее сообщалось,что 17 человек погибли и более 30 человек пострадали в результате ДТП ипоследовавшего за ним взрыва, который произошел в понедельник утром в Каире.

    Автор:

    Президент Казахстана Акорда Египет
    Новости по теме
    Новости по теме
    Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
    Президент РК: Сделка на $50 млрд по производству зеленого водорода - один из крупнейших проектов в мире
    Президент Германии посетит Мангистаускую область
    Касым-Жомарт Токаев принял участие в казахстанско-германском бизнес-форуме
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге