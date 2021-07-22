Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Председателю КНР Си Цзиньпиню

    22 Июля 2021, 18:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства с глубоким прискорбием воспринял сообщение о многочисленных жертвах и пострадавших в результате сильных дождей и наводнений в китайской провинции Хэнань, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    – В этот тяжелый момент, разделяя горечь утраты, от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам и семьям, потерявшим близких, а также всему народу Китая. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в стихийном бедствии и возвращения в семьи пропавших без вести, – говорится в телеграмме.

    Касым-Жомарт Токаев подтвердил, что в случае необходимости, Правительство Казахстана готово оказать соответствующую помощь.

    Напомним, число погибших в результате проливных дождей в провинции Хэнань увеличилось до 25, при этом 7 человек пропали без вести.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Китай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном
    Землетрясение произошло в Китае
    Президент РК подчеркнул, что интеграция в ЕАЭС должна идти исключительно по экономическому треку - Руслан Желдибай
    Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
    3 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    4 Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации
    5 Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца