Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Папе Римскому Франциску

    1 Января 2023, 12:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства с глубоким прискорбием воспринял новость о кончине Папы Римского Бенедикта XVI, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    «Мы все хорошо знаем бывшего лидера католической церкви как выдающегося духовного деятеля и великую личность, неустанно трудившегося во имя продвижения идей мира, взаимопонимания и гуманизма. Яркий образ Его Святейшества Бенедикта XVI, внесшего огромный вклад в дело защиты и сохранения ценностей человечества, навсегда останется в памяти всей мировой общественности. Разделяя горечь утраты, в этот тяжелый момент от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю искренние соболезнования всей католической общине», – говорится в телеграмме.


    Фото: vaticannews.va
    Президент Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава государства подписал закон о развитии агломераций
    Президент поблагодарил казахстанцев, работавших в новогоднюю ночь
    Президент РК: В 2023 году нам предстоит проделать масштабную работу
    2022 год войдет в историю как год Преодоления – Президент РК
    Популярное
    1 Какие изменения ожидаются в 2023 году в СКО
    2 Поручения Президента и меры Правительства: что изменится в жизни казахстанцев в 2023 году
    3 Женщина погибла при пожаре в новогоднюю ночь в Актобе
    4 Новогодние концерты прошли на трех площадках столицы
    5 Полицейские Астаны просят контролировать детей во время каникул
    Новости партнеров