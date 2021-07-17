Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования народу Германии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Федеральному Канцлеру Германии Ангеле Меркель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о жертвах и пострадавших в результате мощных ливней и наводнений, вызванных циклоном «Бернд».

«Разделяя Вашу скорбь в этот тяжелый момент, от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и семьям, потерявшим близких, а также всему народу Германии. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в стихийном бедствии и возвращения в семьи пропавших без вести», – говорится в телеграмме.

Как сообщалось ранее, число погибших в результате разрушительного наводнения на западе Германии возросло до 133 человек.