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Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову в связи с кончиной его отца

19 Апреля 2021, 10:39
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову в связи с кончиной его отца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил глубокие соболезнования Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову в связи с кончиной его отца Мяликгулы Бердымухамедова.

«Добрая память о Вашем отце навсегда останется в сердцах его близких и всех соотечественников как о светлом человеке, мудром наставнике и истинном патриоте, посвятившем свою жизнь беззаветному служению Родине. Разделяя боль невосполнимой утраты, желаю Вам и Вашим родным стойкости и крепости духа в это трудное время», – говорится в телеграмме Президента Казахстана.


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