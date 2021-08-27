Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Джо Байдену

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту США Джо Байдену в связи с жертвами среди американских военных в результате теракта в районе аэропорта Кабула, передает МИА «Казинформ».

«От имени народа Казахстана я выражаю глубокие соболезнования Президенту Байдену и американскому народу в связи с многочисленными жертвами и ранеными среди военнослужащих США в результате террористической атаки на международный аэропорт Кабула», - написал в Twitter Касым-Жомарт Токаев.

«Уверен, что США с честью завершат одну из самых сложных в истории эвакуаций по воздуху. Казахстан остается приверженным объединению усилий со всеми крупными международными партнерами в рамках борьбы против терроризма», - дополнил Глава государства.

Напомним , 26 августа в районе аэропорта Кабула произошли взрывы, в результате которых погибли более ста человек.



