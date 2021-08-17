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    Касым-Жомарт Токаев встретился с руководителями крупных южнокорейских компаний

    17 Августа 2021, 16:13

    СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - По завершении круглого стола с представителями бизнеса Южной Кореи Глава государства провел встречи с президентом Samsung Electronics Ин Ёнг Ли и президентом Doosan Heavy Industries & Construction Ёнг Инг Чонгом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    В ходе беседы с руководителем Samsung Electronics Президент Казахстана отметил, что данная компания получила признание в качестве одного из мировых лидеров в области цифровых инноваций, а также затронул вопросы цифровизации и технологического развития через науку и инновации.

    Касым-Жомарт Токаев назвал перспективным направлением сотрудничества внедрение системы «умных городов». По его словам, Казахстан заинтересован в применении технологий управления транспортом, предотвращения дорожно-транспортных происшествий, дистанционной передачи данных.

    Затем Глава государства встретился с президентом Doosan Heavy Industries & Construction Ёнг Инг Чонгом и поблагодарил его за вклад в развитие экономики Казахстана.

    - Хочу отметить успешное строительство газотурбинной электростанции мощностью 310 МВт в Атырауской области. Нам хорошо известно о намерении Южной Кореи стать мировым лидером в развитии зеленой энергетики со значительной долей водородной генерации. В настоящее время вы готовите план перевода трех корейских городов на водородную энергию. Сегодня и в Казахстане особое внимание уделяется развитию альтернативных источников энергии. Мы планируем к 2030 году довести долю альтернативной энергетики до 30 %, из которых 15 % будут производиться с использованием возобновляемых источников энергии. Для этого в ближайшее время мы планируем реализовать проекты мощностью 3-4 ГВт электрической энергии. Поэтому ваши предложения представляют для нас большой интерес, - сказал Президент Казахстана.

    Касым-Жомарт Токаев, отметив многолетний опыт и успешное участие компании в энергетических проектах, предложил сотрудничество в рамках модернизации казахстанских ТЭЦ и расширения комплекса «Карабатан».

    Со своей стороны представитель корейской компании выразил готовность работать над совместными проектами в сфере альтернативных источников энергии.

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    Президент Казахстана Экономика Корея
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