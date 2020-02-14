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    Касым-Жомарт Токаев встретился с руководителем компании «BayWa AG»

    14 Февраля 2020, 18:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев в Мюнхене встретился с председателем правления компании «BayWa AG» Клаусом Лутцем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе встречи Глава государства отметил, что прибыл в Мюнхен для участия в Мюнхенской конференции по безопасности и о намерении встретится с руководителями ряда компаний.

    В свою очередь Клаус Лутц ознакомил высокого гостя с деятельностью его компании. Он также высказал заинтересованность в сотрудничестве с казахстанскими бизнесменами.

    Отметим, BayWa AG – холдинг, осуществляющий деятельность в сферах сельского хозяйства, строительства и энергетики, предоставляет торговые, стратегические и другие услуги в этих секторах. Группа представлена в 14 странах.

    Основана в 1923 году, головной офис компании находится в городе Мюнхен, федеральная земля Бавария.

    В сфере сельского хозяйства компания занимается торговлей удобрениями, средствами защиты растений, семенами и кормовыми продуктами, предоставлением услуг хранения и продажи собранных продуктов, сбора, сортировки, упаковки и продажи фруктов, дистрибуцией машин и оборудования сельскохозяйственного назначения. BayWa имеет эксклюзивные права на продажу сельскохозяйственной техники брендов «AGCO Group» (Fendt, Massey Ferguson, Valtra и Challenger) и «CLAAS KGaA mbH»в Южной Германии и «John Deere» в Австрии.

    Компания также обеспечивает проектирование и строительство объектов сельскохозяйственного назначения, предоставляет сервис для всего ассортимента продукции.

    В сфере энергетики компания поставляет топочный мазут, смазочные материалы, древесные брикеты и гранулы, эко-энергию, владеет сетью заправочных станций в ФРГ и Австрии. Деятельность в области возобновляемых источников энергии осуществляется через холдинговую компанию «BayWa r.e. renewable energy GmbH», которая действует в качестве разработчика, трейдера и управленца проектов в сфере выработки солнечной, ветровой и геотермальной энергии, а также энергии на основе биомассы. Компания владеет некоторыми энергогенерирующими объектами в Европе.

    В сфере строительства компания предоставляет продукты и услуги по возведению, ремонту и модернизации объектов строительства. Компания владеет сетью торговых центров по продаже строительных и сопутствующих материалов в ФРГ, Австрии и Италии.

    В сфере инноваций и цифровизации компания развивает и продает цифровые предложения для повышения производительности в сельском хозяйстве, включая модульную систему управления фермой. В области электронного бизнеса компания обеспечивает продвижение и оптимизацию предложений цифровых услуг, таких как онлайн-покупки с помощью портала BayWa или консалтинговых приложений.

    Оборот компании BayWa AG в 2018 г. составил 16,6 млрд евро. В 290 дочерних компаниях по всему миру трудятся порядка 17 тыс. сотрудников.

    Автор:

    Серик Сабеков

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