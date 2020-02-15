Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Eurasia Group Яном Бреммером

МЮНХЕН. КАЗИНФОРМ- В Мюнхене Касым-Жомарт Токаев провел встречу с известным американским экспертом, основателем исследовательской и консалтинговой компании Eurasia Group Яном Бреммером. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.