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Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Eurasia Group Яном Бреммером

15 Февраля 2020 17:52
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Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Eurasia Group Яном Бреммером

МЮНХЕН. КАЗИНФОРМ- В Мюнхене Касым-Жомарт Токаев провел встречу с известным американским экспертом, основателем исследовательской и консалтинговой компании Eurasia Group Яном Бреммером. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

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Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.


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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Президент Казахстана, Экономика, Германия,
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