Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями социального предпринимательства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями социального предпринимательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Во встрече с Касым-Жомартом Токаевым приняли участие руководитель социальной мастерской «Green TAL», вице-президент общественного фонда «Best for kids» Эмин Аскеров, директор ТОО «Дастархан» Елена Мащинская и директор Центра самостоятельного проживания «Қамқор отау», координатор социального проекта «Тренинг кафе» Бакытжан Худияров.

Предприниматели рассказали Президенту о состоянии социального предпринимательства в стране и перспективах его дальнейшего развития. Наряду с этим они поделились насущными проблемами в данной сфере, особо выделив нехватку помещений и точек сбыта.

Участники встречи высоко оценили меры поддержки со стороны государства и сообщили о планах по проведению первого республиканского форума социальных предпринимателей осенью текущего года.

Выразив благодарность предпринимателям за успешную реализацию полезных для общества проектов, Касым-Жомарт Токаев одобрил идею проведения форума и заявил, что государство продолжит работу по поддержке социального бизнеса в масштабе всей республики.