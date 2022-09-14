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    Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями мусульманской общины России

    14 Сентября 2022, 13:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На полях VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий Глава государства провел встречу с председателем Духовного управления мусульман России Равилем Гайнутдином и председателем Духовного управления мусульман Татарстана Камилем Самигуллином. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

    Президент выразил им признательность за активное содействие в продвижении высоких целей и задач Съезда.

    Глава государства с теплотой вспомнил своей визит в Татарстан в феврале, а также поздравил собеседников с 1100-летием принятия ислама Волжской Булгарией. По его словам, это историческое событие имеет важное значение для мусульманской уммы Татарстана и всего многоконфессионального народа России.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что VII Съезд проходит в непростое время, и указал на важность укрепления межконфессионального диалога для консолидации международного сообщества.

    Равиль Гайнутдин и Камиль Самигуллин выразили признательность Касым-Жомарту Токаеву за возможность встречи и высоко оценили уровень организации VII Съезда.

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Астана Россия Съезд лидеров мировых религий Татарстан
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