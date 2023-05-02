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    Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями мировой шахматной элиты

    2 Мая 2023, 12:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял участников матча за звание чемпиона мира по классическим шахматам Дин Лижэня и Яна Непомнящего, а также президента Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворковича. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства подчеркнул, что в Казахстане уделяется большое внимание развитию шахмат.


    «В настоящее время в стране более 200 тысяч человек занимаются шахматами. Эта цифра должна быть увеличена как минимум в два раза с помощью Федерации шахмат Республики Казахстан и при содействии ФИДЕ. Шахматы получат достойное развитие в нашей стране», – отметил Касым-Жомарт Токаев.


    Руководитель Международной федерации шахмат Аркадий Дворкович поблагодарил Главу государства за теплый прием.

    «С момента нашей предыдущей встречи прошло около 7 месяцев. За это время в Казахстане при Вашей полной поддержке мы провели уже пять чемпионатов мира. Мы видим, насколько популярна игра в шахматы в Казахстане. Цифры впечатляют, и они будут выше. Я в этом уверен, поскольку сочетание государственной поддержки и поддержки со стороны спонсоров практически всегда дает хорошие результаты», – сказал Президент ФИДЕ.


    Как отметил Аркадий Дворкович, на полях чемпионата мира были организованы множество дополнительных соревнований, таких как матч женской сборной Казахстана против сборной мира, детские турниры, мастер-классы и сеансы одновременной игры с ведущими зарубежными шахматистами. Он также сообщил о планах по проведению в Казахстане этим летом первого в истории чемпионата мира среди школ, в котором ожидается участие представителей не менее 80 стран.


    Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь поблагодарил Главу государства за приглашение.

    «Нам очень приятно встретиться с Вами. Я очень рад своей победе и участию в этом турнире, я получил большое удовольствие от игры», – сказал он.



    В свою очередь гроссмейстер Ян Непомнящий обратил внимание на большой интерес к шахматам в Казахстане.

    «Спасибо организаторам матча, спасибо стране. Вижу, что интерес к шахматам у вас постоянно растет. С новым руководством федерации вы движетесь в правильном направлении», – считает он.

    В завершение встречи Президент пожелал удачи шахматистам и достижения новых высот. Он также отметил важность дальнейшего развития сотрудничества с ФИДЕ.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Спорт Видео Шахматы
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