Касым-Жомарт Токаев встретился с Пан Ги Муном

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Государственный визит Президента Казахстана в Республику Корея завершился встречей с председателем Ассамблеи Глобального института зеленого роста (GGGI), бывшим Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Пан Ги Муном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с изменением глобального климата, декарбонизацией экономики, внедрением «зеленых технологий».