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    Касым-Жомарт Токаев встретился с Николом Пашиняном

    1 Октября 2019, 16:23

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего торгово-экономического партнерства и сотрудничества в транспортно-логистической сфере.

    Касым-Жомарт Токаев, поблагодарив Никола Пашиняна за гостеприимство и высокий уровень организации заседания Высшего Евразийского экономического совета, отметил налаженный доверительный диалог между странами.

    «Казахский народ проявляет к армянскому народу самые тёплые чувства. Желание развивать отношения между нашими странами очень большое. Нам нужно обратить особое внимание на торгово-экономическое сотрудничество. Необходимо активизировать работу и искать дополнительные возможности», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Никол Пашинян выразил уверенность в дальнейшей активизации казахстанско-армянского взаимодействия в сфере экономики.

    «Наши торгово-экономические отношения в последнее время активизировались. Но, я думаю, наш потенциал намного больше. Нам надо поработать над реализацией этого потенциала, Евразийский экономический союз открывает новые возможности для наших стран», – сказал Премьер-министр Армении.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Армения ЕАЭС
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