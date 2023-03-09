Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Касым-Жомарт Токаев встретился с молодежным активом области

    9 Марта 2023, 21:33

    БУРЛИНСКИЙ РАЙОН ЗКО. КАЗИНФОРМ - Глава государства посетил молодежный ресурсный центр в Аксае, где встретился с молодыми активистами региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Участники беседы поделились с Президентом своими достижениями и успехами. В частности, директор Успеновского комплекса школы и детского сада Асылхан Кармысов рассказал о том, что после получения образования в городе он с удовольствием вернулся домой, чтобы работать на благо родного села.

    Ученица 9-го класса школы № 5 города Аксая Анастасия Золотарь – победительница республиканских конкурсов по казахскому языку и литературе. Она гордится тем, что живет и получает образование в Казахстане – стране со светлым будущим.

    Диёр Нуруллаев родился в Туркестанской области и закончил Западно-Казахстанский государственный университет имени М.Утемисова по программе «Серпін». В настоящее время он преподает физику в средней школе № 4 города Аксая. Диёр Нуруллаев попросил Главу государства рассмотреть возможность предоставления жилья молодым специалистам в рамках программы развития моногородов.

    Предприниматель Кристина Омельяшко, получив грант по программе «Бизнес бастау», смогла превратить свое хобби в успешный деловой проект. Сегодня ее авторские изделия покупают не только местные жители, но и зарубежные туристы.

    Глава государства подчеркнул, что будущее страны напрямую зависит от подрастающего поколения. По его словам, государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей, их идеи и инициативы.

    Президент отметил, что город Аксай, который он посещал в предыдущий раз 23 года назад, за это время очень сильно преобразился.

    Молодежный ресурсный центр Аксая оказывает местным жителям услуги в различных сферах. В частности, в центре расположены коворкинг «Болашак» и благотворительный магазин «Аяла». Также функционирует центр обслуживания молодежи, занимающийся трудоустройством безработной молодежи категории NEET. Специалисты центра оказывают психологическую помощь подросткам и молодежи, которые столкнулись с жизненными трудностями или подверглись бытовому насилию.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Западно-Казахстанская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Вопросы экологической и водной безопасности обсудили на заседании Совета Безопасности РК
    Президент РК: Задача государства и общества – создать благоприятные условия для укрепления института семьи
    Будет ли Касым-Жомарт Токаев отмечать свой день рождения
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    5 Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
    Новости партнеров