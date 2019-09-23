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    Касым-Жомарт Токаев встретился с Майклом Блумбергом

    23 Сентября 2019, 22:48

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с главой компании «Bloomberg» Майклом Блумбергом. Об этом Президент сообщил на своей странице в Twitter.

    «На полях #UNGA74 в Нью-Йорке провел встречу с главой компании «Bloomberg», известным филантропом, бывшим мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом @MikeBloomberg. Обсудили возможности укрепления сотрудничества компании с Казахстаном, в том числе по линии МФЦА», - говорится в сообщении.

    Как отметили в пресс-службе Главы государства, участники беседы обменялись мнениями по актуальным вопросам мировой экономической повестки, а также обсудили перспективы сотрудничества между Казахстаном и агентством «Bloomberg» .

    Глава государства отметил важность проведения Глобального бизнес-форума «Bloomberg», который состоится 25 сентября в Нью-Йорке. Как сообщил Президент Казахстана, нашу страну на данном мероприятии будет представлять управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов.

    Касым-Жомарт Токаев также рассказал известному американскому бизнесмену о торгово-экономических и инвестиционных возможностях Казахстана и призвал американского бизнесмена к активному сотрудничеству его компании с МФЦА.

    Майкл Блумберг поблагодарил Президента за возможность встретиться и выразил готовность к развитию взаимовыгодных связей с казахстанскими партнерами.

    В завершение встречи Глава государства пригласил Майкла Блумберга посетить Казахстан.

    Автор:

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана США МФЦА - фин. центр "Астана" 74-я Генассамблея ООН
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