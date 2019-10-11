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    Касым-Жомарт Токаев встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым

    11 Октября 2019, 13:03

    АШХАБАД. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи стороны отметили высокий уровень политического диалога между Казахстаном и Туркменистаном, который носит доверительный и открытый характер.

    Президент Казахстана поблагодарил туркменского лидера за гостеприимство и отметил его вклад в развитие казахско-туркменских отношений.

    «Я признателен вам за гостеприимство, которое оказано мне с первых минут пребывания на священной туркменской земле. Я рад быть вновь в городе Ашхабаде, который поражает своей красотой. Со мной представительная делегация, у нас есть целый ряд перспективных проектов. Я считаю, что сотрудничество между нашими странами развивается по восходящей линии. В этом очень большая заслуга Первого Президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева и, конечно же, ваша заслуга», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Главы государств обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, ситуацию в регионе, а также взаимодействие в рамках различных международных форматов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Туркменистан
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