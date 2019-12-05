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    Касым-Жомарт Токаев встретился с Франк-Вальтером Штайнмайером

    5 Декабря 2019, 20:27

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках официального визита в ФРГ встретился с Федеральным президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Переговоры проходят во дворце «Бельвю», который является резиденцией Федерального президента Германии. Этот дворец, расположенный на берегу реки Шпрее недалеко от Бранденбургских ворот, был построен в конце XVIII века в стиле раннего неоклассицизма.

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер встретил Касым-Жомарта Токаева у входа во дворец и проводил его в фойе, чтобы сделать запись в Книге почетных гостей. После этого лидеры двух государств проследовали в переговорную комнату.

    «Президенты обсудят широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, среди которых, в частности, казахстанско-германские отношения, а также события в Центральной Азии», - сообщила в ответ на запрос Казинформа представитель офиса Президента ФРГ Эстер Улеер.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Президент Казахстана Германия
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