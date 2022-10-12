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    Касым-Жомарт Токаев встретился с Эмиром Катара в Акорде

    12 Октября 2022, 10:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с Эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул. После этого Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Прослушав гимны, Касым-Жомарт Токаев и Тамим бен Хамад Аль Тани прошли по ковровой дорожке к государственному флагу РК, после чего началась встреча глав двух государств в узком составе.

    Вчера Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, который прибыл в Казахстан с государственным визитом. 13 октября шейх Тамим бин Хамад Аль Тани примет участие в работе VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Видео Международная деятельность РК Катар
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