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    Касым-Жомарт Токаев встретился с Ангелой Меркель

    5 Декабря 2019, 17:13

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - В Берлине начались переговоры Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Торжественная встреча лидеров Казахстана и Германии прошла перед зданием ведомства Федерального канцлера, которое считается одной из самых красивых и больших правительственных штаб-квартир мира.

    У входа, где были подняты флаги Казахстана, Германии и Европейского союза, Ангела Меркель тепло поприветствовала Касым-Жомарта Токаева.

    После этого главный оркестр Бундесвера исполнил гимны Казахстана и Германии, а затем Федеральный канцлер и Президент РК обошли строй роты почетного караула.

    А. Меркель представила Касым-Жомарту Токаеву официальных лиц германской стороны, а Президент РК, в свою очередь, - членов нашей делегации.

    После завершения церемонии Касым-Жомарт Токаев и Ангела Меркель проследовали в здание ведомства федерального канцлера, где началась встреча.

    По окончанию переговоров, которые продолжатся около полутора часов, состоится выход лидеров к прессе.

    Отметим, что сегодня также предусмотрены встречи Касым-Жомарта Токаева с Президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером и ведущими представителями немецкого бизнеса.

    Официальную программу первого дня визита Президента Казахстана завершит ужин с деловыми кругами Германии.

    Казахстан является главным партнером Германии в Центральной Азии – около 85% торговых операций с регионом приходится на нашу страну. За первые девять месяцев текущего года объем торговли между РК и ФРГ составил 1,3 млрд долларов.

    Валовый приток прямых инвестиций из Германии в Казахстан в период с 2005 года по 2-ой квартал нынешнего года составил 5,2 млрд долларов. Более 90% немецких инвестиций в экономику РК приходится на «несырьевой» сектор.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

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