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    Касым-Жомарт Токаев встретился с Александром Лукашенко

    1 Октября 2019, 21:38

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «В Ереване состоялась дружеская встреча с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

    Высоко ценю его личный вклад в развитие двусторонних отношений. Убежден, наша совместная работа будет способствовать дальнейшему углублению сотрудничества Казахстана и Беларуси», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

    Как сообщает пресс-служба Акорды, в ходе встречи, состоявшейся на полях Высшего Евразийского экономического совета, президенты обсудили актуальные вопросы многогранного сотрудничества Казахстана и Беларуси. Особое внимание было уделено торгово-экономическим отношениям и взаимодействию в рамках международных организаций. Касым-Жомарт Токаев отметил важность предстоящего визита Александра Лукашенко в Казахстан.

    – Мы ждем вас с официальным визитом, серьезно готовимся. Отношения между нашими государствами носят стратегический характер. В Казахстане по-особому относятся к белорусскому народу, уважая его историю, культуру и менталитет, – сказал Глава государства.

    В свою очередь Президент Беларуси подчеркнул, что его предстоящий визит в Казахстан станет началом нового этапа в двустороннем сотрудничестве.

    – Я очень благодарен вам за сегодняшнее сотрудничество в рамках ЕАЭС. Мы выступаем с единых позиций. У Казахстана очень конструктивная позиция. Поэтому мы полны решимости развивать наше сотрудничество. Мы нацелены на серьезное углубление наших отношений, – отметил Александр Лукашенко.

    Как сообщалось, Глава государства встретился с Президентом Ирана Хасаном Рухани и премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Армения Беларусь ЕАЭС
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