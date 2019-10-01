Касым-Жомарт Токаев встретился с Александром Лукашенко

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом передает МИА «Казинформ».

«В Ереване состоялась дружеская встреча с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Высоко ценю его личный вклад в развитие двусторонних отношений. Убежден, наша совместная работа будет способствовать дальнейшему углублению сотрудничества Казахстана и Беларуси», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в ходе встречи, состоявшейся на полях Высшего Евразийского экономического совета, президенты обсудили актуальные вопросы многогранного сотрудничества Казахстана и Беларуси. Особое внимание было уделено торгово-экономическим отношениям и взаимодействию в рамках международных организаций. Касым-Жомарт Токаев отметил важность предстоящего визита Александра Лукашенко в Казахстан.

– Мы ждем вас с официальным визитом, серьезно готовимся. Отношения между нашими государствами носят стратегический характер. В Казахстане по-особому относятся к белорусскому народу, уважая его историю, культуру и менталитет, – сказал Глава государства.

В свою очередь Президент Беларуси подчеркнул, что его предстоящий визит в Казахстан станет началом нового этапа в двустороннем сотрудничестве.

– Я очень благодарен вам за сегодняшнее сотрудничество в рамках ЕАЭС. Мы выступаем с единых позиций. У Казахстана очень конструктивная позиция. Поэтому мы полны решимости развивать наше сотрудничество. Мы нацелены на серьезное углубление наших отношений, – отметил Александр Лукашенко.

Как сообщалось, Глава государства встретился с Президентом Ирана Хасаном Рухани и премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном.