Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Эмомали Рахмона

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который прибыл в Казахстан с государственным визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В рамках визита завтра планируется проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.

Напомним, сегодня состоялся казахстанско-таджикский бизнес-форум.

Ранее сообщалось, что на $1 млрд 300 млн подписали контракты бизнесмены Казахстана и Таджикистана.



