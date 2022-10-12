Касым-Жомарт Токаев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в столичном аэропорту

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Самолет с Президентом Турции приземлился в аэропорту Астаны. Высокого гостя у трапа самолета встретил Президент РК Касым-Жомарт Токаев. В честь прибытия Реджепа Тайипа Эрдогана в столичном аэропорту выстроен почетный караул.

Реджеп Тайип Эрдоган обменялся приветственными рукопожатиями с Касым-Жомартом Токаевым и членами казахстанского Кабмина, также прибывшими в аэропорт для встречи высокого гостя. После чего главы государств направились на встречу в Акорду.

Фото:t.me/bort_01



