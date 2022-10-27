Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, прибывшего на встречу глав государств Центральной Азии и Президента Европейского совета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».





Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона. До этого Президент РК в резиденции «Акорда» встретил Президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Стороны обсудили вопросы казахстанско-кыргызского взаимодействия в транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.



Фото: akorda.kz

