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    Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона

    27 Октября 2022, 16:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, прибывшего на встречу глав государств Центральной Азии и Президента Европейского совета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

    Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев в резиденции «Акорда» встретил Президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Стороны обсудили вопросы казахстанско-кыргызского взаимодействия в транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Таджикистан Видео Сотрудничество Токаев Касым-Жомарт
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