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    Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде

    20 Июня 2023, 10:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул. Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК, после чего началась встреча глав двух государств в узком составе.

    Ранее сообщалось, что Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с государственным визитом. В аэропорту Астаны высокого гостя встретил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.

    В рамках визита главы двух государств проведут переговоры по вопросам укрепления казахско-германского стратегического партнерства, по итогам которых планируется подписание ряда двусторонних документов.

    Ожидается, что Федеральный Президент Германии выступит на Форуме ректоров казахстанских и немецких университетов, а также совместно с Президентом Казахстана поучаствует в работе казахско-германского бизнес-форума.

    В рамках визита Франк-Вальтер Штайнмайер также посетит Мангистаускую область, где примет участие в открытии Казахстанско-немецкого института инжиниринга и в церемонии запуска пробного бурения на заводе по производству зеленого водорода шведско-германской компании Svevind.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Астана Акорда Международные отношения
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