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    Касым-Жомарт Токаев встретил Эмомали Рахмона в Акорде

    4 Мая 2023, 11:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул. Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК, после чего началась встреча глав двух государств в узком составе.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который прибыл в Казахстан с государственным визитом.

    3 мая в столице состоялся казахстанско-таджикский бизнес-форум, в ходе которого бизнесмены подписали контракты на $1 млрд 300 млн.


    Фото: t.me/aqorda_resmi





    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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