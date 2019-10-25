Касым-Жомарт Токаев встретил Александра Лукашенко в Акорде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Беларуси Александра Лукашенко в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы рады приезду белорусской делегации, нас связывают традиционные узы дружбы, сотрудничества. Наши народы тяготеют к друг другу. Это предопределено в самой истории. Поэтому, данный визит во главе с уважаемым Президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко – это хорошая возможность обсудить все вопросы сотрудничества между нашими государствами и в случае необходимости дать им необходимый импульс», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
«Мы заинтересованы в том, чтобы увеличивать объем торговли между нашими государствами. Усиливать отношения взаимной связи в гуманитарной сфере, продолжать активно взаимодействовать в международных организациях и на международной арене», - добавил Глава государства.