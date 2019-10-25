Касым-Жомарт Токаев встретил Александра Лукашенко в Акорде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Беларуси Александра Лукашенко в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы рады приезду белорусской делегации, нас связывают традиционные узы дружбы, сотрудничества. Наши народы тяготеют к друг другу. Это предопределено в самой истории. Поэтому, данный визит во главе с уважаемым Президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко – это хорошая возможность обсудить все вопросы сотрудничества между нашими государствами и в случае необходимости дать им необходимый импульс», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

«Мы заинтересованы в том, чтобы увеличивать объем торговли между нашими государствами. Усиливать отношения взаимной связи в гуманитарной сфере, продолжать активно взаимодействовать в международных организациях и на международной арене», - добавил Глава государства.

«Уровень белорусско-казахстанских отношений сегодня в полной мере соответствует стратегическим интересам наших стран, о чем мы только что сказали. Это результат кропотливой многолетней работы, который позволяет строить серьезные планы на будущее. Между Минском и Нур-Султаном наработан положительный опыт взаимодействия на всех уровнях, а степень доверия такова, что мы открыто и откровенно обсуждаем любые вопросы. (...) Мы близки к тому, чтобы преодолеть миллиардную планку товарооборота между Казахстаном и Беларусью», - подчеркнул Александр Лукашенко.