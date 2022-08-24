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    Касым-Жомарт Токаев возложил венок к могиле Гейдара Алиева

    24 Августа 2022, 20:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Находящийся с визитом в Баку Президент Касым-Жомарт Токаев почтил память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и возложил венок к его могиле. Глава Казахстана также возложил цветы на могилу Зарифы Алиевой, супруги Гейдара Алиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Затем Касым-Жомарт Токаев возложил венок к Вечному огню на Аллее шахидов, возведенной в память о героических сынах азербайджанского народа, павших в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность страны.

    Ранее сообщалось, что сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Глава государства провел встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Также состоялись переговоры в расширенном формате.

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Азербайджан Видео Токаев Касым-Жомарт
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