Касым-Жомарт Токаев возложил венок к могиле Гейдара Алиева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Находящийся с визитом в Баку Президент Касым-Жомарт Токаев почтил память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и возложил венок к его могиле. Глава Казахстана также возложил цветы на могилу Зарифы Алиевой, супруги Гейдара Алиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Затем Касым-Жомарт Токаев возложил венок к Вечному огню на Аллее шахидов, возведенной в память о героических сынах азербайджанского народа, павших в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность страны.

Ранее сообщалось, что сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Глава государства провел встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Также состоялись переговоры в расширенном формате.













Фото: akorda.kz