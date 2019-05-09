Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу «Отан Ана» в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу «Отан Ана» в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В праздничном мероприятии также приняли участие Глава Правительства Аскар Мамин, спикер Сената Дарига Назарбаева, председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, руководители зарегистрированных в Казахстане дипломатических представительств и другие высокопоставленные лица.





Участники почтили минутой молчания память павших героев ВОВ.







После церемонии возложения цветов Глава государства подошел к ветеранам и лично поздравил их с праздником.

По данным столичного Совета ветеранов, на сегодня в городе Нур-Султане проживает 70 ветеранов ВОВ, 2 888 труженников тыла и более 92 тыс пенсионеров.







