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Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу «Отан Ана» в Нур-Султане
9 Мая 2019 10:27 218
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу «Отан Ана» в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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В праздничном мероприятии также приняли участие Глава Правительства Аскар Мамин, спикер Сената Дарига Назарбаева, председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, руководители зарегистрированных в Казахстане дипломатических представительств и другие высокопоставленные лица.
Участники почтили минутой молчания память павших героев ВОВ.
После церемонии возложения цветов Глава государства подошел к ветеранам и лично поздравил их с праздником.
По данным столичного Совета ветеранов, на сегодня в городе Нур-Султане проживает 70 ветеранов ВОВ, 2 888 труженников тыла и более 92 тыс пенсионеров.
Ключевые слова: ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА, Президент Казахстана,
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