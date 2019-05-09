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Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу «Отан Ана» в Нур-Султане

9 Мая 2019 10:27 218
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Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу «Отан Ана» в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу «Отан Ана» в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В праздничном мероприятии также приняли участие Глава Правительства Аскар Мамин, спикер Сената Дарига Назарбаева, председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, руководители зарегистрированных в Казахстане дипломатических представительств и другие высокопоставленные лица.
Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу «Отан Ана» в Нур-Султане 
Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу «Отан Ана» в Нур-Султане 

Участники почтили минутой молчания память павших героев ВОВ.
Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу «Отан Ана» в Нур-Султане  
Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу «Отан Ана» в Нур-Султане 
Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу «Отан Ана» в Нур-Султане 

После церемонии возложения цветов Глава государства подошел к ветеранам и лично поздравил их с праздником.

По данным столичного Совета ветеранов, на сегодня в городе Нур-Султане проживает 70 ветеранов ВОВ, 2 888 труженников тыла и более 92 тыс пенсионеров.


Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу «Отан Ана» в Нур-Султане 
Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу «Отан Ана» в Нур-Султане 
Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу «Отан Ана» в Нур-Султане 

 

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Ключевые слова: ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА, Президент Казахстана,
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Автор:

Серик Сабеков

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