Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Касым-Жомарт Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины

    20 Июня 2023, 16:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь обозначил позицию республики по ситуации вокруг Украины, выступая перед представителями средств массовой информации по итогам двусторонних переговоров в узком и расширенном форматах с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Я обозначил нашу позицию в отношении этого очень сложного вопроса. Во-первых, мы должны строго следовать Уставу Организации Объединенных Наций и в целом, конечно, мы должны поддерживать ООН как незаменимую и универсальную организацию в мире.

    Во-вторых, нам также необходимо поддерживать все мирные инициативы, которые были озвучены Китаем, а также другими государствами.

    Поэтому мы очень надеемся, что в ближайшее время в Украине будет достигнуто прекращение огня, и мы сможем в дальнейшем говорить об установлении прочного мира в этой части света. Что касается Казахстана, то мы готовы внести свой посильный вклад в достижение этой цели.

    Должен также отметить, что мы являемся стратегическими партнерами с Россией. Мы являемся членами одних и тех же организаций. Поэтому наша цель - оставаться в тесном контакте с Россией, чтобы укреплять наше взаимное сотрудничество как на двусторонней основе, так и в соответствующих международных организациях», - сказал Глава государства.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда Украина
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент подписал изменения в законодательство по вопросам регулирования оборота сжиженного газа и ЖКХ
    Глава государства подписал изменения в законодательство по вопросам организации дорожного движения
    Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна
    Глава государства поздравил с 15-летием Национальный Центр нейрохирургии
    Популярное
    1 Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
    2 17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
    3 Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
    4 Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
    5 Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT