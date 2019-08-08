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    Касым-Жомарт Токаев внимательно следит за развитием ситуации в Кыргызстане

    8 Августа 2019, 11:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внимательно следит за развитием ситуации в Кыргызстане, сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Президент Казахстанавнимательно следит за развитием ситуации в Кыргызстане. Глава государствасчитает, что происходящие в соседней братской стране события являютсявнутренним делом Кыргызской Республики. Касым-Жомарт Токаев надеется наскорейшую нормализацию обстановки на основе действующего закона», - написал насвоей странице в Facebook пресс-секретарь Главыгосударства Берик Уали.

    Напомним, 7 августа стало известно о проведении спецоперации по задержанию бывшегопрезидента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш, что близ Бишкека. Врезультате, по информации кыргызстанского минздрава, в больницы города Бишкекаи Чуйскую областную объединенную больницу поступили45 пострадавших с различными травмами.

    Ранее была создана специальнаядепутатская комиссия поизучению обвинений в отношении А. Атамбаева, озвученных депутатами. Поитогам ее работы, решено предъявить обвинение Атамбаеву по 6 эпизодам. 27 июнят.г. Жогорку Кенеш принял решениео снятии неприкосновенности с экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Центральная Азия Президент Казахстана Кыргызстан
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