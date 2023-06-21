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    Касым-Жомарт Токаев в столичном аэропорту попрощался с Франком-Вальтером Штайнмайером

    21 Июня 2023, 09:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в столичном аэропорту тепло попрощался с Федеральным Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Визит Франк-Вальтера Штайнмайера продолжится в Мангистауской области.

    Напомним, вчера Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером в Акорде. В рамках визита Франк-Вальтер Штайнмайер также посетит Мангистаускую область, где примет участие в открытии Казахстанско-немецкого института инжиниринга и в церемонии запуска пробного бурения на заводе по производству зеленого водорода шведско-германской компании Svevind.

    По итогам государственного визита Франка-Вальтера Штайнмайера в Казахстан подписан ряд документов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Германия Видео Токаев Касым-Жомарт
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