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    Касым-Жомарт Токаев: В регионах много талантливых людей, готовых трудиться на благо страны

    8 Ноября 2022, 11:35

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - У каждого региона своя уникальная специфика. Но все вместе они формируют единый и неделимый Казахстан. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Будут созданы равные и справедливые условия для привлечения профессиональных кадров во все сферы. При этом главным принципом будет меритократия. Поэтому особое внимание будет уделяться продвижению перспективных менеджеров из регионов. В регионах очень много талантливых людей, готовых трудиться на благо страны. Задача государства – создать все условия для реализации их потенциала. Мы твердо следуем принципу «сильные регионы – сильная страна». В развитие Казахстана свой весомый вклад вносит каждый регион. Запад нашей страны добывает нефть, центр – уголь, а восток – металлы. На севере производится пшеница, а на юге выращивается скот, овощи и фрукты. Одним словом, у каждого региона своя уникальная специфика. Но все вместе они формируют единый и неделимый Казахстан», - заявил Глава государства.


    Фото:t.me/bort_01

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Атырауская область Общество
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