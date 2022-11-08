Касым-Жомарт Токаев: В регионах много талантливых людей, готовых трудиться на благо страны

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - У каждого региона своя уникальная специфика. Но все вместе они формируют единый и неделимый Казахстан. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Будут созданы равные и справедливые условия для привлечения профессиональных кадров во все сферы. При этом главным принципом будет меритократия. Поэтому особое внимание будет уделяться продвижению перспективных менеджеров из регионов. В регионах очень много талантливых людей, готовых трудиться на благо страны. Задача государства – создать все условия для реализации их потенциала. Мы твердо следуем принципу «сильные регионы – сильная страна». В развитие Казахстана свой весомый вклад вносит каждый регион. Запад нашей страны добывает нефть, центр – уголь, а восток – металлы. На севере производится пшеница, а на юге выращивается скот, овощи и фрукты. Одним словом, у каждого региона своя уникальная специфика. Но все вместе они формируют единый и неделимый Казахстан», - заявил Глава государства.





Фото:t.me/bort_01



