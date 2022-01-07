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    15:17, 07 Январь 2022 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев: В регионах, где сохранена стабильная ситуация, поэтапно снимем режим ЧП

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В регионах Казахстана, где сохранена стабильная ситуация, поэтапно снимут режим чрезвычайного положения. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В своем обращении Глава государства поблагодарил жителей регионов, которые обеспечили мирный порядок протеста.

    «Все требования, выражавшиеся в мирной форме, были услышаны. В результате диалога достигнут компромисс, выработаны решения по острым социально-экономическим проблемам, Поэтому, в регионах, где сохранена стабильная ситуация, мы поэтапно снимем режим чрезвычайного положения», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с обращением в эфире телеканалов.

    Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил, что ситуация в Алматинской области стабилизировалась и введенный режим чрезвычайного положения дал свой результат.

    Правоохранительным органам и армии дан приказ открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Главная ЧП-2022
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