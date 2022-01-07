Касым-Жомарт Токаев: В регионах, где сохранена стабильная ситуация, поэтапно снимем режим ЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В регионах Казахстана, где сохранена стабильная ситуация, поэтапно снимут режим чрезвычайного положения. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем обращении Глава государства поблагодарил жителей регионов, которые обеспечили мирный порядок протеста.

«Все требования, выражавшиеся в мирной форме, были услышаны. В результате диалога достигнут компромисс, выработаны решения по острым социально-экономическим проблемам, Поэтому, в регионах, где сохранена стабильная ситуация, мы поэтапно снимем режим чрезвычайного положения», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с обращением в эфире телеканалов.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил, что ситуация в Алматинской области стабилизировалась и введенный режим чрезвычайного положения дал свой результат.

Правоохранительным органам и армии дан приказ открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения.