Касым-Жомарт Токаев: В мире наступает новая эпоха жесточайшей конкуренции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В мире наступает новая эпоха жесточайшей конкуренции. И прежде всего, это конкуренция человеческого капитала, заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Позавчера я встречался с представителями молодежного движения «Новые люди». Ребята сами организовались, вдохновленные идеей создания справедливого Казахстана. Они убеждены, что новую страну должны строить люди с обновленной системой ценностей, основанной на трудолюбии и деятельном участии в судьбе Родины. Молодежь сегодня другая. Мне нравится, что многие молодые люди сегодня не ждут помощи от государства, а наоборот хотят сами быть полезными для своей страны. Конечно же, Казахстан – это социальное государство, и мы всегда будем поддерживать наших граждан, особенно социально уязвимых. Но перекладывать ответственность за собственное благополучие на государство или общество нельзя», - сказал Президент.

По словам К. Токаева, нельзя добиться успеха, целыми днями лежа на диване или бесцельно проводя время в смартфоне.

«Государство не может взять каждого за руку и отвести учиться или устроить на работу. Ни в одной стране такого нет. Одна крупная зарубежная нефтегазовая компания специально выделила 1000 мест для наших граждан для работы вахтовым методом с достойной зарплатой. К сожалению, 50 человек откликнулись на это предложение. Причина очень проста – никто не хочет куда-то ехать на работу. А в это время жители многих других государств без колебаний едут в глубинку или за рубеж, где берутся за любую работу. Да что говорить, некоторым регионам государство выделяет специальные гранты для обучения в центральных вузах страны. Из 10 тысяч использовано меньше четверти грантов. Государство предоставляет гражданам и работу, и гранты, нужно просто использовать эти возможности», - подчеркнул Президент.

«Если мы хотим быть сильной и успешной нацией, то должны перезагрузить систему общественных ценностей, взрастить новое поколение трудолюбивых и целеустремленных людей. В мире наступает новая эпоха жесточайшей конкуренции. И прежде всего, это конкуренция человеческого капитала. В этой гонке смогут выиграть только те народы, которые сделают ставку на созидание и упорный труд», - заявил К. Токаев.





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