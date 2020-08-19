Касым-Жомарт Токаев: У казахстанцев должна сформироваться идеология добропорядочности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - У граждан должна сформироваться идеология добропорядочности, считает Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Как бы ни старались госорганы, без поддержки общества успеха им не добиться. У граждан должна сформироваться идеология добропорядочности. Сейчас в этом направлении проводится большая работа. Лига академической честности, волонтерские клубы антикоррупционной направленности, киоски честности и кассы самообслуживания – информация о таких проектах должна широко освещаться», - сказал Касым-Жомарт Токаев сегодня на совещании по вопросам борьбы с коррупцией.

Как подчеркнул Президент, одновременно должно идти усиление общественного контроля по всему фронту противодействия коррупции.

«Гражданское общество готово помогать государственным органам. Достаточно было создать платформу «Адал көмек» и более 11 тысяч граждан из социально уязвимых слоев бесплатно получили консультации известных адвокатов», - отметил Глава государства.

Напомним, сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам борьбы с коррупцией. В мероприятии приняли участие руководители центральных государственных органов и акимы областей. О своей работе перед Главой государства отчитались руководители Агентства по противодействию коррупции, министерств здравоохранения, внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, финансов, сельского хозяйства, акимы г. Шымкента и Жамбылской области.

Полный текст выступления Касым-Жомарта Токаева на совещании по вопросам борьбы с коррупцией можно прочитать здесь.