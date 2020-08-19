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    Касым-Жомарт Токаев: У казахстанцев должна сформироваться идеология добропорядочности

    19 Августа 2020, 15:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - У граждан должна сформироваться идеология добропорядочности, считает Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Как бы ни старались госорганы, без поддержки общества успеха им не добиться. У граждан должна сформироваться идеология добропорядочности. Сейчас в этом направлении проводится большая работа. Лига академической честности, волонтерские клубы антикоррупционной направленности, киоски честности и кассы самообслуживания – информация о таких проектах должна широко освещаться», - сказал Касым-Жомарт Токаев сегодня на совещании по вопросам борьбы с коррупцией.

    Как подчеркнул Президент, одновременно должно идти усиление общественного контроля по всему фронту противодействия коррупции.

    «Гражданское общество готово помогать государственным органам. Достаточно было создать платформу «Адал көмек» и более 11 тысяч граждан из социально уязвимых слоев бесплатно получили консультации известных адвокатов», - отметил Глава государства.

    Напомним, сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам борьбы с коррупцией. В мероприятии приняли участие руководители центральных государственных органов и акимы областей. О своей работе перед Главой государства отчитались руководители Агентства по противодействию коррупции, министерств здравоохранения, внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, финансов, сельского хозяйства, акимы г. Шымкента и Жамбылской области.

    Полный текст выступления Касым-Жомарта Токаева на совещании по вопросам борьбы с коррупцией можно прочитать здесь.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Коррупция Общество
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